رابط مباشر.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة
عبد العزيز جمال

يتزايد بحث المواطنين خلال شهر نوفمبر عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي، خصوصًا مع رغبة الكثير من ذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم في معرفة موعد صدور الكارت ومكان استلامه، سواء من خلال الخط الساخن أو عبر منصة مصر الرقمية أو موقع وزارة التضامن الاجتماعي. 

ويستعرض هذا التقرير الشامل جميع طرق وخطوات الاستعلام، بالإضافة إلى الفئات المستحقة والمستندات المطلوبة للحصول على الكارت.

كارت الخدمات المتكاملة

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة كارت الخدمات المتكاملة 2026 من خلال عدة وسائل رسمية معتمدة، وجميعها تتيح معرفة موعد استلام الكارت ومكان تسليمه بمجرد إدخال الرقم القومي

أولًا: الاستعلام عبر الخط الساخن 1444

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام من خلال الاتصال على الرقم الساخن 1444، ثم اتباع الخطوات الصوتية، وإدخال الرقم القومي، ليقوم النظام بعرض حالة الطلب، وفي حالة الحاجة يتم تحويل المتصل إلى ممثل خدمة العملاء للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بموعد صدور الكارت.

ثانيًا: الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يوفر الموقع الرسمي للوزارة https://www.moss.gov.eg/ خدمة "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة" ضمن قسم "الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة"، ويمكن للمستخدم معرفة حالة الطلب عبر:
- إدخال الرقم القومي كاملًا 
- الضغط على زر الاستعلام
- ظهور تفاصيل حالة الطلب وبيانات الاستلام
 

كيفية تقديم تظلم على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

ثالثًا: الاستعلام عبر منصة مصر الرقمية

تمكّن منصة مصر الرقمية المواطنين من الوصول إلى خدمة بطاقة الخدمات المتكاملة بسهولة عبر:
- تسجيل الدخول على المنصة https://digital.gov.eg/ 
- اختيار خدمة بطاقات الخدمات المتكاملة
- إدخال البيانات المطلوبة
- عرض حالة الطلب مباشرة

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الفئات التي يحق لها الحصول على الكارت، وجميعها فئات تعاني من إعاقات دائمة أو أمراض مزمنة وفق ضوابط رسمية.

- أصحاب الشلل الدماغي والإعاقات الحركية

تشمل الفئات التي تعاني من الشلل الدماغي أو حالات الشلل النصفي والرباعي ذوي الإعاقة الحركية الشديدة، إذ يتم منحهم الكارت للاستفادة من الدعم والخدمات المخصصة.

- ذوو الإعاقة الذهنية والمصابين باضطرابات مزمنة

يستحق الكارت أيضًا المصابون بالإعاقات الذهنية الدائمة، واضطرابات النمو، ومتلازمة داون، بالإضافة إلى مرضى ضمور العضلات.

- متحدو الإعاقة السمعية والبصرية

تضم الفئات المستحقة أصحاب الإعاقة السمعية سواء فقدان كلي أو جزئي، وكذلك ذوي الإعاقة البصرية بكافة درجاتها، وفقًا للتقارير الطبية المميكنة.

- حالات الإعاقات الجسدية الأخرى

تشمل أيضًا حالات شلل الأطفال، القزامة، الإصابات التي تحد من الحركة، والأشخاص فاقدي الأهلية الذين يقدم عنهم الوصي القانوني المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2026

وضعت الوزارة مجموعة من الأوراق الأساسية التي يجب تقديمها للحصول على الكارت لأول مرة، لضمان دقة التسجيل وتحديد الفئة المستحقة:

المستندات الأساسية

-  2 صورة شخصية حديثة
- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي
- شهادة الميلاد للأبناء (إن وجدت)
- التقرير الطبي المميكن شامل الأشعة والفحوصات
- قرار الوصاية عند وجود فاقد للأهلية

طريقة الاستعلام عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يمكن متابعة الطلب عبر الموقع الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي
- اختيار الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة
- الدخول إلى خدمة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة
- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا
- الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة كاملة

خطوات الاستعلام عبر اللينك الرسمي لخدمات التضامن

خصصت الوزارة رابطًا مباشرًا للخدمة، ويمكن استخدامه عبر: https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineHome 
- كتابة الاسم رباعيًا
- إدخال الرقم القومي
- الضغط على زر استعلام
- الانتظار قليلًا لحين ظهور حالة الطلب وموعد الاستلام

متابعة الطلب وتحديث البيانات

تتيح وزارة التضامن متابعة حالة الطلب باستمرار لمعرفة ما إذا كان الكارت جاهزًا للاستلام أو في مرحلة الفحص الطبي أو قيد المراجعة، كما توفر إمكانية تحديث البيانات عند الحاجة، سواء من خلال المنصة الرقمية أو عبر مكاتب التأهيل الاجتماعي المعتمدة.

