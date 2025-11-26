كيفية الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي لذوي الهمم، وهو الكارت الذي يتيح لهم الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات.

يشمل هذا الكارت تقديم الدعم الطبي والاجتماعي والخدمات التأهيلية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة ومساعدتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية بشكل مستقل وآمن.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الكارت بعدة طرق، منها الاتصال الهاتفي أو عبر الموقع الإلكتروني:

الاتصال على الرقم 1444 واتباع التعليمات الصوتية.

إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب بدقة.

يقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالرد وإبلاغ المستعلم بموقف الكارت سواء كان مقبولًا، تحت المراجعة، أو مرفوضًا مع توضيح السبب.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

أيضا يمكن الاستعلام إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة، ثم الضغط على أيقونة «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة» وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، لتظهر أمام المستعلم حالة الكارت بالتفصيل.

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وتشمل الإصابة بإحدى الإعاقات المحددة:

الشلل الدماغي.

اضطراب طيف التوحد.

الجذام.

شلل الأطفال الشديد.

الإعاقات المتعددة.

البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.

الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

الشلل الرباعي.

الإعاقات الذهنية الشديدة.

فقد السمع التام.

الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

كف البصر.

ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة



يتطلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة تجهيز مجموعة من الأوراق الرسمية:

صورتين حديثتين من البطاقة الشخصية.

3 صور شخصية حديثة.

صورة المؤهل مع تقديم الأصل للاطلاع.

أصل تقرير طبي مختوم بختم شعار الجهة المختصة والمستندات المطلوبة.

صورة بطاقة ولي الأمر في حالة فاقد الأهلية.