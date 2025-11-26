قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأرقام .. المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالدائرة الثالثة فى العاشر من رمضان
لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند
بـ 85 جنيهًا .. رجّع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود بهذه الطريقة
أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
كيفية الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025
اطمن بنفسك .. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمُترشحين
«الشناوي» و«جراديشار» أبرزهم .. غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي
3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء .. اعرفها
«دلياني»: المجتمع الإسرائيلي يُربّي أجيالاً ترى الفلسطيني مادة للإبادة
30 سلعة مُخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي لذوي الهمم، وهو الكارت الذي يتيح لهم الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات.

يشمل هذا الكارت تقديم الدعم الطبي والاجتماعي والخدمات التأهيلية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة ومساعدتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية بشكل مستقل وآمن.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الكارت بعدة طرق، منها الاتصال الهاتفي أو عبر الموقع الإلكتروني:

الاتصال على الرقم 1444 واتباع التعليمات الصوتية.
إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب بدقة.

يقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالرد وإبلاغ المستعلم بموقف الكارت سواء كان مقبولًا، تحت المراجعة، أو مرفوضًا مع توضيح السبب.


أيضا يمكن الاستعلام إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة، ثم الضغط على أيقونة «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة» وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، لتظهر أمام المستعلم حالة الكارت بالتفصيل.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وتشمل الإصابة بإحدى الإعاقات المحددة:

الشلل الدماغي.
اضطراب طيف التوحد.
الجذام.
شلل الأطفال الشديد.
الإعاقات المتعددة.
البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد يد أو قدم.
الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.
الشلل الرباعي.
الإعاقات الذهنية الشديدة.
فقد السمع التام.
الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
كف البصر.
ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.
الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة


يتطلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة تجهيز مجموعة من الأوراق الرسمية:

صورتين حديثتين من البطاقة الشخصية.
3 صور شخصية حديثة.
صورة المؤهل مع تقديم الأصل للاطلاع.
أصل تقرير طبي مختوم بختم شعار الجهة المختصة والمستندات المطلوبة.
صورة بطاقة ولي الأمر في حالة فاقد الأهلية.

