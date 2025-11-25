هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اقتراب عقد قران نجم الاهلي أحمد عبد القادر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :مصدر في الأهلي: أحمد عبدالقادر طلب الحصول على راحة سلبية لعقد قرانه خلال الأيام المقبلة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في اطار منافسات دور الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر النادي الأهلي مجموعته برصيد 3 نقاط.



موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجيش الملكي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الجيش الملكي المغربي مساء الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وتذاع المباراة عبر قنوات بين سبورتس القطرية المشفرة.