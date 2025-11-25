الغندور يفتح النار على أحد مذيعي قناة الأهلي.. فما السبب

هاجم الإعلامي خالد الغندور أحد مذيعي قناة الاهلي بتهمة بنشر معلومات خاطئة وذلك في منشور شاركه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

و كتب الغندور: للأسف مذيع قناة الأهلي طلع يقول ايقاف القيد ٣ فترات حتي لو دفع الزمالك و طلعت المعلومة غلط و قبلها من سنين برده .

وتابع : معلومة كارثية طارق حامد عينة المنشطات طلعت ايجابية و برده طلع الخبر غلط و مضروب و للأسف لا احد يحاسب هؤلاء اللي بيصنعوا الفتنة بين الجماهير المصرية.

تصريحات الغندور بشأن وقف قيد الزمالك

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة في إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب قضية جديدة اليوم

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" إيقاف قيد الزمالك لمدة ٣ فترات مرتبط بدفع الفلوس في مدة معينة لعدم تفعيل الإيقاف وفي حالة الدفع سيتم فتح القيد".