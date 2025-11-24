الغندور يكشف تفاصيل جديدة في إيقاف قيد الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة في إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب قضية جديدة اليوم

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" إيقاف قيد الزمالك لمدة ٣ فترات مرتبط بدفع الفلوس في مدة معينة لعدم تفعيل الإيقاف وفي حالة الدفع سيتم فتح القيد".

كشف مصدر بنادي الزمالك عن أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد للأبيض لمدة 3 فترات متتالية، الذي صدر اليوم، بسبب مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق .

وكان " فيفا" أعلن عبر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 عن إيقاف القيد للزمالك لمدة ثلاث فترات متتالية.

وأوضح المصدر أن الزمالك مطالب بسداد مبلغ 600 ألف دولار تقريبا للمدير الفني السويسري كي يتمكن من رفع إيقاف القيد.

و سبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه.