تعرف على سبب إيقاف قيد الزمالك 3 فترات من فيفا

كشف مصدر بنادي الزمالك عن أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد للأبيض لمدة 3 فترات متتالية، الذي صدر اليوم، بسبب مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق .

وكان " فيفا" أعلن عبر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 عن إيقاف القيد للزمالك لمدة ثلاث فترات متتالية.

وأوضح المصدر أن الزمالك مطالب بسداد مبلغ 600 ألف دولار تقريبا للمدير الفني السويسري كي يتمكن من رفع إيقاف القيد.

و سبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه.

وأصبح عدد القضايا على الزمالك خمس قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم

تقرر خضوع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي غدٍ الثلاثاء، لتحديد موقفه من مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان اللاعب تعرض لإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مباراة زيسكو الزامبي الأخيرة بالكونفدرالية.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين بعد الفوز على زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية قبل السفر مساء الغد إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في الكونفدرالية .

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي بالأمس في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.