لاعب الزمالك السابق: أحمد فتوح ومحمد إسماعيل الأفضل بالقلعة البيضاء حاليا

تحدث صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، عن فوز الفريق الأبيض على زيسكو الزامبي بهدف دون رد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال سليمان خلال تصريحاته لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: "الحالة الفنية للزمالك أمس أمام زيسكو الزامبي كانت سيئة، لكنها كانت مباراة تكريمية لمحمد صبري".

وأضاف: "المباراة كانت تفتقد لبعض التفاصيل، وحالة اللاعبين لم تكن على ما يرام، كما أن مستوى بعض اللاعبين متراجع مثل ناصر ماهر، الذي يقدم هذه الفترة أداءً مثيرًا للدهشة".

وأشار إلى أن "أحمد عبد الرؤوف مدرب جيد، لكن التوقيت ليس في صالحه، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بالتعادل".

وتابع: "أحمد فتوح ومحمد إسماعيل هما أفضل لاعبي القلعة البيضاء في الوقت الحالي، بينما أداء شيكوبانزا غير مفهوم ويظهر لا مبالاة غير طبيعية في المباريات".