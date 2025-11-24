فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لثلاث فترات متتالية.. وارتفاع عدد القضايا إلى 5

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات متتالية، وذلك وفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025.

واكتفى «فيفا» بالإشارة إلى قرار الإيقاف دون الكشف عن تفاصيل إضافية أو توضيح هوية الأطراف المتسببة في هذا الإجراء.

وكان سبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه.

وأصبح عدد القضايا على الزمالك خمس قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم.

مصدر داخل نادي الزمالك أكد أن نبيل عماد دونجا سيغيب من 4 إلى 6 أسابيع بسبب جزع في الرباط الداخلي للركبة، مما يهدد مشاركته مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب. اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة المقبلة، بينما يستعد الزمالك للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

تقرر خضوع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي غدٍ الثلاثاء، لتحديد موقفه من مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان اللاعب تعرض لإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مباراة زيسكو الزامبي الأخيرة بالكونفدرالية.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين بعد الفوز على زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية قبل السفر مساء الغد إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في الكونفدرالية .

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي بالأمس في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.