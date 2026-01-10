البحيرة ترفع حالة الاستعداد وخطة شاملة لمواجهة تداعيات الأمطار والرياح

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وانعقاد مركز السيطرة والتحكم وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس.

يأتي ذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تشهد محافظة البحيرة بدءًا من اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ورياحًا جنوبية غربية شديدة.

وشددت محافظ البحيرة، على أهمية التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات بكل أنحاء المدن والمراكز، ووجهت بتفعيل خطة متكاملة للتعامل مع تداعيات الطقس، تضمنت:

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة كل الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وجميع المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولًا بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة، كل في نطاقه، ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- استمرار مراجعة كل الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظًا على الأرواح والممتلكات.