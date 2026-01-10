مصرع شخص وإصابة 7 في تصادم ميكروباص وملاكي على الصحراوي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بينهم 4 من أسرة واحدة، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة .

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي عند الكيلو 101 بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأسفر عن إصابة كل من: يوسف هاني إبراهيم العسكري، 18 عاما، مريم هاني محمد العسكري، 23 عاما، أدهم هاني محمد العسكري، 19 عاما، بينما توفي والدهم هاني محمد العسكري، 53 عاما، وجميعهم مقيمون النوبارية.

كما أصيب كل من: شعبان رجب جابر نور الدين، 28 عاما، مقيم سوهاج، عبد الحليم أحمد أمين، 29 عاما، مقيم بني سويف، محمد عبد الهادي مفتاح، 35 عاما، مقيم الفيوم، مروة أحمد محمود المهدي، 45 عاما، مقيمة النوبارية، وجميعهم مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.