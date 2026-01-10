قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
محافظات

مصرع شخص وإصابة 7 في تصادم ميكروباص وملاكي على الصحراوي بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين بينهم 4 من أسرة واحدة، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة .

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي عند الكيلو 101 بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأسفر عن إصابة كل من: يوسف هاني إبراهيم العسكري، 18 عاما، مريم هاني محمد العسكري، 23 عاما، أدهم هاني محمد العسكري، 19 عاما، بينما توفي والدهم هاني محمد العسكري، 53 عاما، وجميعهم مقيمون النوبارية.

كما أصيب كل من: شعبان رجب جابر نور الدين، 28 عاما، مقيم سوهاج، عبد الحليم أحمد أمين، 29 عاما، مقيم بني سويف، محمد عبد الهادي مفتاح، 35 عاما، مقيم الفيوم، مروة أحمد محمود المهدي، 45 عاما، مقيمة النوبارية، وجميعهم مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة حادث تصادم مصرع و إصابة الطريق الصحراوى

