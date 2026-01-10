غداً.. إنطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2026 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالبحيرة

تعلن مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة محمد مصطفى سالم، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الاولى لعام 2026 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ، اعتبارًا من غداً الاحد الموافق 11 يناير ، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة وقائية متكاملة تهدف إلى تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ورفع مستوى الوعي لدى المربين بأهمية التحصين الدوري ودوره الفعّال في الوقاية من الأمراض الوبائية وتعظيم الإنتاج لدى المربين و المزارعين .

ووجهت محافظ البحيرة مسئولي الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجياتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي واستقرار الإنتاج الحيواني.

هذا وتناشد محافظة البحيرة المواطنين بضرورة التعاون مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

