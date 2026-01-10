اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالبحيرة

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة البحيرة، صباح اليوم السبت الموافق 10 يناير وتستمر حتى الخميس 22 يناير الجاري بجميع المراحل التعليمية المختلفة، "صفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة والاعدادية المهنية، الصم وضعاف السمع، المكفوفين وصفوف النقل للمرحلة الثانوية".

ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على جاهزية واستعداد جميع الإدارات التعليمية ولجان الامتحانات بكافة مدارس المحافظة، لاستقبال الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 م

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين لجان الامتحانات، مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس، وتطهير صفايات المطر وسحب تجمعات مياه الامطار بمحيط المدارس وإزالة أي تعديات أولًا بأول، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

وأكدت على توافر زائرة صحية بجميع اللجان لمواجهة أي طارئ، إلى جانب توفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين والطلاب خلال فترة الامتحانات.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم والتصدي لكافة صور الغش.

ومن جانبه، أوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية بكافة مدن مراكز المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، وتلقي أي شكاوى أو معوقات والعمل على حلها فورًا.