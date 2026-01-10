قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe
عزة عاطف

فجرت مجموعة ستيلانتس مفاجأة صادمة في سوق السيارات العالمي مطلع عام 2026، بإعلانها الرسمي عن إيقاف إنتاج جميع طرازاتها الهجينة القابلة للشحن (PHEV) في أمريكا الشمالية. 

هذا القرار يعني نهاية عصر طرازات 4xe الشهيرة التي كانت تمثل العمود الفقري لاستراتيجية جيب الكهربائية، وهو تحول استراتيجي جذري سيغير خريطة خيارات الدفع الرباعي الهجين نهائيًا.

نهاية رحلة جيب 4xe الناجحة والمثيرة للجدل

رغم أن "جيب رانجلر 4xe" تصدرت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن في أمريكا لسنوات، إلا أن ستيلانتس قررت سحب القابس عنها وعن "جراند شيروكي 4xe" و"كرايسلر باسيفيكا PHEV" بدءًا من موديلات عام 2026. 

وجاء هذا القرار بعد سلسلة من عمليات استدعاء واسعة النطاق بسبب مخاطر حريق في البطاريات ومشكلات في البرمجيات، مما جعل استمرار البرنامج مكلفًا تقنيًا وغير مجدٍ استثماريًا في ظل تراجع الطلب على هذا النوع من المحركات سريعًا.

استراتيجية بديلة: المدى الممتد والكهرباء الكاملة

أكدت ستيلانتس أن شعار 4xe لن يختفي، بل سيعاد صياغته ليعبر عن تقنيات مختلفة. وتخطط المجموعة الآن للتركيز على سيارات المدى الممتد (EREV) مثل "رام 1500 REV" و"جراند واجونير"، حيث يعمل محرك البنزين كمولد للكهرباء فقط دون اتصال مباشر بالعجلات. 

يهدف هذا التحول إلى تقديم حلول أكثر كفاءة وموثوقية تتجنب تعقيدات الأنظمة الهجينة التقليدية التي واجهت الشركة فيها تحديات كبيرة ومستمرة.

تسبب هذا الإعلان في حالة من الارتباك لدى الوكلاء، خاصة مع وجود "أمر إيقاف بيع" (Stop Sale) نشط حاليًا على المخزون المتبقي من موديلات 2025 بسبب التحديات الأمنية والتقنية. 

وسيتعين على محبي علامة "جيب" الذين يرغبون في الاحتفاظ بخيار الشحن الخارجي البحث في أسواق أخرى أو الانتظار لموديلات "جيب ريكون" الكهربائية بالكامل، مما يجعل موديلات 2025 الحالية بمثابة "الإصدار الأخير" لهذه التكنولوجيا في تاريخ الشركة رسميًا.

جيب رانجلر 2026 إيقاف إنتاج جيب 4xe جيب 4xe ستيلانتس السيارات الهجينة مشاكل محركات 4xe

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران في المنفى

نجل شاه إيران يحرض المتظاهرين للاستيلاء على مراكز المدن الإيرانية

نتنياهو

لوح بفك الارتباط العسكري مع واشنطن.. نتنياهو: سنعتمد على سلاح إسرائيلي خلال عقد

الاحتلال

الاحتلال يحاصر غزة.. أعداد كبيرة من خيام النازحين تطايرت

بالصور

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe

كارثة اقتصادية أمريكية.. جنرال موتورز تسرح 1100 عامل من أكبر مصانعها

عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد