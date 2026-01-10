علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

نظمت جمعية الأيادي الرحمية بمركز شباب العزازي بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية إحدي جمعيات المجتمع المدني بمحافظة الشرقية القافلة الطبية المجانية السادسة، لتقديم خدمات طبية شاملة ومجانية بالكامل لعلاج أهالي قرية العزازى التابعة لمركز فاقوس.

أكد كريم عبد الباسط منسق القافلة أن القافلة تمت من خلال نخبة من أفضل الأطباء وبلغ عدد التخصصات الطبية 13تخصص ضمت "عظام – صدر – قلب – باطنة – أطفال – جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة – رمد – نفسية وعصبية – نساء وتوليد – جراحة عامة – جراحة مسالك بولية" بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الضغط والسكر والتثقيف الصحي.

أضاف أن جميع العمليات تُقدَّم مجانًا للحالات الأكثر استحقاقًا وذلك وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة وقامت القافلة بتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان، وتحويل عدد من المرضي للمستشفيات العامة لاستكمال العلاج نظرا لحالتهم الصحية التي تحتاج إشرافا طبيا متقدما.

وأشار إلي أن القافلة الطبية إحدى صور العمل المجتمعي الذي تتبناه الجمعية لتقريب الخدمة الصحية وتخفيف العبء عن أهلنا، بخطوات مستمرة وأثر حقيقي.