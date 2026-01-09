أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مسابقة خطباء المكافأة تعكس حرص الدولة ووزارة الأوقاف على الإرتقاء بالخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير واختيار الكفاءات الدعوية القادرة على أداء رسالة المسجد على الوجه الأمثل بما يسهم في بناء وعي ديني رشيد داخل المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إستمرار فعاليات إختبارات مسابقة (خطباء المكافأة) والتى بدأت يوم ٤ يناير من الشهر الجارى والمستمرة حتى يوم ٤ فبراير المقبل وسط أجواء من الشفافية والنزاهة للمرشحين لأداء الخطبة وإمامة المصلين بالمساجد، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لدعم العمل الدعوي ونشر الفكر الوسطي والإرتقاء بمستوى الخطاب الديني.

واشار وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية إلى أن المسابقة تهدف إلي تهدف إلى إختيار العناصر الدعوية المتميزة والمؤهلة علميًا وشرعيًا، والقادرة على الجمع بين أداء الخطبة وإمامة المصلين بكفاءة، مؤكدًا الإلتزام الكامل بكافة الضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة الأوقاف تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين بما يخدم بيوت الله عز وجل ويسهم في نشر الوعي الديني الرشيد.