ضبط 38 طن منتجات غذائية مجهولة وبنزين مدعم في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين ،وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق و السلع الاستراتيجية.

واضاف أنه أسفرت تلك الجهود عن قيام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بضبط محطة تموين سيارات للتصرف في (٢٠ ألف و ٢٥لتر) بنزين مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء ، وضبط مصنع مواسير كهربائية بداخله (٥٠٠ كجم) بودرة بلاستيك، ومستودع بوتاجاز مخالف للاشتراطات و الضوابط التموينية

وفي مدينة العاشر من رمضان تم ضبط محل بقالة لحيازته (٢٠) كرتونة مياه شرب ، و(٢٠٠كجم) زيت طعام مجهول المصدر، و تم ضبط مخالفات تموينية متنوعة داخل محال جزارة وبويات.

في مركز بلبيس تم ضبط مخزن أعلاف بداخله سلع مجهولة المصدر ،تم التحفظ على (٣ طن كربونات، ٣ طن نخالة أرز سرس)، وسلع غذائية مجهولة المصدر كما تم التحفظ على سلع غذائية مجهولة المصدر(٦٥٠ كجم صدور دجاج، ١٢٥ كجم توابل، و٢٠ قاروصة سجائر مهربة، و٥٠٠ كجم حبيبات بلاستيك).

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية ،مشددا على استمرار الحملات اليومية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.