وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن حماية المرأة والحفاظ على حقوقها يمثلان محورًا رئيسيًا ضمن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، مشيراً على دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والإجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات ،موجهاً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

ومن جانبها، أوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدات تكافؤ الفرص بمختلف مراكز ومدن المحافظة، كثّفت جهودها علي مدار عام ٢٠٢٥ بتنفيذ (٥٠٧) ندوة استفاد منها (٩الاف و٧٧) مواطن تهدف للتوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة وكذلك ترسيخ قيم الإحترام والمساواة، ، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في بناء المجتمع.

تناولت الندوات "مناهضة العنف ضد المرأة – قيمة العمل والإخلاص فيه –التنمية المستدامة –أهمية تنظيم الأسرة – مخاطر الإدمان-أخطار ختان الإناث –أهمية المشاركة فى الإنتخابات مجلس الشورى والنواب-خطورة حرق المخلفات الزراعية –أهمية دمج ذوى الهمم فى المجتمع – تفعيل مبادرة بالوعى هنحميها –دور الأسرة فى التنشئة الإيجابية – مناهضة الزواج المبكر للبنات –أهمية تعليم الفتيات )

ثمن محافظ الشرقية جهود وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظة لدورها الفعال في تنفيذ الندوات والبرامج التثقيفية،والتي تعد منصات توعوية فاعلة لدعم قضايا المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بضرورة تضافر الجهود لتعزيز المشاركة المجتمعية الواعية.