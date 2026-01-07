قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام
ماشي برخصة منتهية .. حبس السائق المتهم بمعاكسة فتاة في مركز أخميم
محافظات

محافظ الشرقية: مصر ستظل منارة للإخاء والمحبة ونموذجا للتسامح والتعايش

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
أ ش أ

أكد محافظ الشرقية ، المهندس حازم الأشموني ، أن مصر ستظل منارة للإخاء والمحبة ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها، متمنياً بأن تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية . 


جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الزقازيق وفاقوس والكنيسة الكاثوليكية لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد . 


وأعرب المحافظ خلال زيارته عن خالص أمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عام سعادة وخير وأمان على جميع المسيحيين المصريين بالداخل والخارج وعام رفعة وتقدم وإزدهار على كافة ربوع الوطن ، مطالباً بضرورة تطبيق تعاليم الدين السمحة من صدق وأمانة وإخلاص وقيم رفيعة في العمل والمعاملة وصولاً لمجتمع مترابط ينبذ الفرقة ويقوي التلاحم بين أفراده وصولاً للأفضل.


وقال المحافظ ة إن هذه المناسبة تعبر عن جوهر الوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري، مضيفا :"نحتفل اليوم جميعًا بعيد واحد في وطن واحد، تجمعنا المحبة ويجمعنا الإخلاص لمصر، ومثل هذه المناسبات تؤكد أن الوحدة الوطنية ليست شعارًا، بل واقعًا نعيشه كل يوم.


وأشار المحافظ ، إلى أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا للتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، وقوة هذا الوطن نابعة من تماسك أبنائه.


من جانبه ، أعرب نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح عن شكره وتقديره ، للمحافظ والوفد المرافق له لحرصهم الدائم علي زيارة الكنيسة وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، مشيرا إلى أن هذا الحضور يعكس الصورة الحقيقية لمصر القائمة على التسامح والتعايش المشترك.


وقال : "مصر ستظل حاملة للواء التسامح الديني والإنساني وتُعلي من مبدأ المواطنة وإحترام الآخر وسنظل على طريقنا نحو تحقيق التنمية المنشودة ورفعة شأن الوطن". 


من جانبه أهدي راعي الكنيسة الكاثوليكية مجسما للكعبة الشريفة لمحافظ الشرقية، مؤكداً أن الأديان السماوية تدعو للمحبة ونشر السلام وإحترام الآخر.
كما شارك المحافظ الأب بيشوي كامل توزيع الهدايا علي الاطفال احتفالا بعيد الميلاد المجيد ، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل مكروه وسوء.


رافق المحافظ في الزيارة الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .
 

محافظ الشرقية مصر منارة للإخاء والمحبة

