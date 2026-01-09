زوجة الأب تعتدي بالضرب المبرح على صغار زوجها.. والأمن يكشف الحقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية منشورات مصحوبة بصور لطفلتين يظهر علي وجوههم اثار الضرب المبرح مؤكدين قيام زوجة والدهم بضريهم مستخدمة عصا خشبية مطالبين بضبط المتهمين.

منشور الفيس بوك

وجاء نص المنشور.. بأى ذنب ماذا فعلوا الاطفال الأبرياء سواء كانوا ايتام الطلاق أو ايتام الام مع زوجه اب ماتت كل مشاعر الانسانيه بداخلها حتى الحيوانات احن وافضل منها

فى واقعه بشعه تخجل منها الإنسانية حدثت بقرية بنى حسن مركز اولاد صقر لزوجه الأب التى تجردت منها كل معانى الانسانية وماتت وانتزعت من قلبها الرحمة.

حيث قامت بالتعدى على أبناء زوجها طفلتين لا حول لهم ولا قوة البنت الاولى ٩ سنوات والبنت الثانية ١١ سنه وقامت بالضرب والتـــعذ...يب فى ظل غياب الاب الذى يعمل بدولة السعودية للبحث عن رزقهم..البنات منظرهم يوجع القلب مفيشس بشر يتحمل يشوفهم ضرب شهوانى بطريقه غريبه حسبى الله ونعم الوكيل فيها عديمه الرحمه والانسانيه.

تم القبض على المتهمة وحرر المحضر رقم ٣٩٧ لسنه ٢٠٢٦ جنح اولاد صقر وجارى العرض على النيابه العامة والحمد لله تم القبض على الام مرتكبه الواقعه واسمها المتهمة أ م ع وجارى العرض على النيابة.

فيما كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة الواقعة حيث أكد مصدر أمنى أنه بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد الطفلتين المجني عليهما، وهما طالبتان تقيمان بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، وباستدعائهما حضرتا برفقة شقيقة والدهما، وهي ربة منزل، وبسؤالها اتهمت زوجة والد الطفلتين بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام عصا، وإحداث إصابتهما، بقصد إجبارهما على تنفيذ مهام المنزل، مشيرة إلى أن والد الطفلتين يعمل خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقها، وهي ربة منزل، كما تم ضبط العصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق المختصة.