محافظات

بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان

المهندس علاء عبد اللا رئيس جهاز العاشر من رمضان
المهندس علاء عبد اللا رئيس جهاز العاشر من رمضان
محمد الطحاوي

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس علاء عبداللاه، رئيس الجهاز والمشرف على حدائق العاشر، امس الخميس، التشكيل الجديد لمجلس أمناء العاشر من رمضان (دورة 2026 – 2028).

ضم التشكيل الجديد 6 أعضاء من جمعية المستثمرين وهم كلا من: الدكتور محمد حلمي، الدكتور صبحي نصر، المهندس حمدي عتمان، الدكتور محمد الغندور، الدكتور مجدي شرارة، والدكتور أيمن إسماعيل.

كما ضم التشكيل 6 أعضاء فوق السن، وهم كلا من: مصطفى محمد حافظ الزاهد، أحمد أبو بكر محمد، أحمد سمير عبد الحليل، أحمد عبدالرؤوف مصطفى، شوقي سيد أحمد إبراهيم، محمد عبدالحميد يوسف، وعضو تحت السن هو: إسماعيل عبدالمنعم أبو هاشم، و العنصر النسائي فاطمة الديب.

وجاءت عبير عبدالعزيز ممثلة لـ ذوي الهمم ليكون هذا الاختيار بعد اجتياز للاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة، وتنفيذا لقرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المنظمة لآليات تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة، والتي تعتمد معايير الكفاءة والقدرة على العمل العام.

العاشر من رمضان جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان الشرقية بمحافظة الشرقية

