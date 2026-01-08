قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
محافظات

توفير 2649 فرصة عمل داخل 18 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص بفاقوس والعاشر من رمضان

محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مديرية العمل بالشرقية في توفير (٢٦٤٩) فرصة عمل شاغرة للشباب داخل (١٥) مصنع وشركة بالقطاع الخاص ليُدر عليهم دخلاً ثابتاً ليحيوا حياه كريمة.

أوضح المحافظ أن مديرية العمل تسعي جاهدة في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا السياق أوضح خالد الشيخ وكيل الوزارة العمل بالشرقية قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته لافتاً أنه تم توفير (٢٦٤٩) وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بمركز فاقوس ومدينة العاشر من رمضان.

وأشار إلي أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي – برج البريد – بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق .

الشرقية محافظ الشرقية مديرية العمل بالشرقية فرصة عمل شاغرة

