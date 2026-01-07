قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محمد الطحاوي

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مطرانية فاقوس لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك وسط أجواء سادتها المحبة والتقدير المتبادل.

استهل المحافظ الزيارة بتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء، معرباً عن سعادته بروح المحبة والألفة والترابط بين المصريين والتى تتجسد فى أبهى صورها خلال المناسبات الدينية والوطنية.

أكد محافظ الشرقية، أن مشاركة الإخوة المسيحيين احتفالاتهم الدينية تعكس عمق الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصري، مؤكداً أن هذه المناسبات تعزز قيم التعايش والمحبة والسلام المجتمعي متمنياً ان يكون العام الجديد عامًا من الرخاء لمصر، يسوده الأمن والأمان والاستقرار الإقتصادي.

أوضح المحافظ أن الدولة تمضي قدماً في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مجال البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والعمل خلال المرحلة المقبلة، من أجل استكمال مسيرة التنمية، لافتاً إلى أن أبناء مصر نسيج وطني متماسك، يعملون معاً من أجل رفعة الوطن، وسيظلون يداً واحدة ورمزاً للتسامح بين الأديان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أعرب نيافة الحبر الجليل الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان عن إمتنانه لزيارة محافظ الشرقية والوفد المرافق له لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد ،والذى يعكس الصورة العظيمة والأيقونة الفريدة التي يجسدها أبناء مصر كنسيج واحد ، ويدلل علي أن مصر هى بلد الأمن والسلام التى تدعو إليه كل الأديان السماوية.

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

