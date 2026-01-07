محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مقر مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، والتقي بنيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد محافظ الشرقية أن هذه المناسبة تعبر عن جوهر الوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري، قائلاً: نحتفل اليوم جميعًا بعيد واحد في وطن واحد، تجمعنا المحبة ويجمعنا الإخلاص لمصر، ومثل هذه المناسبات تؤكد أن الوحدة الوطنية ليست شعارًا، بل واقعًا نعيشه كل يوم،لافتا إلي أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا للتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، وقوة هذا الوطن نابعة من تماسك أبنائه.

وخلال كلمته ، أوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يحرص على المشاركة في كافة المناسبات الوطنية والدينية بكل تقدير ومحبة، انطلاقًا من مسؤوليتنا المشتركة تجاه خدمة أبناء محافظة الشرقية، مؤكدًا أن الجميع يتعاهد على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأهالي المحافظة، مؤكداً أن العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين والنزول إلى الشارع لحل المشكلات وتقديم الخدمات يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية،وأن القادم أفضل بمزيد من العمل والعطاء.

وفي ختام كلمته، أكد محافظ الشرقية أن مصر تمضي قدمًا نحو النهضة والتنمية، متمنيًا للجميع دوام الخير، قائلًا: كل عام وأنتم بخير، ونتلاقى دائمًا في الأعياد والمناسبات السعيدة.

من جانبه ، أعرب نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح عن شكره وتقديره لمحافظ الشرقية والوفد المرافق له لحرصهم الدائم علي زياره الكنيسة وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكداً أن هذا الحضور يعكس الصورة الحقيقية لمصر القائمة على التسامح والتعايش المشترك.

وخلال عظته التي ألقاها أمام الحاضرين أثناء الزيارة.د أكد نيافته أن التغيير الحقيقي يبدأ من داخل الإنسان، داعيًا إلى ترسيخ قيم المحبة والسلام والعمل الجاد، معرباً عن تمنياته لمصر بدوام التقدم والنمو في مرحلة البناء، وأن تظل نموذجًا فريدًا للتعايش والسماحة، ومصدرًا متجددًا للإشعاع الروحي والحضاري.

وأشار إلى أن على الجميع مسؤولية مجتمعية تجاه المواطن، تقوم على غرس بذور الأمل في النفوس، والارتقاء فوق الصراعات بقلوبٍ طاهرة، ونبذ كل أشكال التلوث الفكري والأخلاقي، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وفي ختام كلمته، دعا نيافته الله أن يحفظ مصر وشعبها، مقدمًا أصدق التهاني بهذه المناسبة المباركة، ومشيدًا بروح المحبة والتلاحم التي تجمع أبناء الوطن، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما توجه محافظ الشرقية لزيارة الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، والتقى بالأب بيشوي كامل راعي الكنيسة لتهنئته بعيد الميلاد المجيد، قائلاً "أن مصر ستظل حاملة للواء التسامح الديني والإنساني وتُعلي من مبدأ المواطنة وإحترام الآخر وسنظل على طريقنا نحو تحقيق التنمية المنشودة ورفعة شأن الوطن".

وقال محافظ الشرقية أن هذه المرحلة تمثل لنا كتابة تاريخ جديد لمصرنا الحبيبة التي نحلم بها رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد مؤكداً أننا عازمون على المضي قدماً نحو بذل المزيد من العمل للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية معربا عن خالص أمنياته بأن يكون العام الميلادي الجديد عام سعادة وخير وأمان على جميع المصريين بالداخل والخارج وعام رفعه وتقدم وازدهار على كافة ربوع الوطن.

من جانبه رحب راعي الكنيسة بزيارة محافظ الشرقية والوفد المرافق له للكنيسة وتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ،ط وسط أجواء سادها الفرح والتفاؤل مؤكداً أن رسالة الأديان السماوية للجميع هى نشر الحب والسلام فالنسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء وتنمية الأوطان.

كما أهدي راعي الكنيسة مجسما للكعبة الشريفة لمحافظ الشرقية مؤكداً أن الأديان السماوية تدعو للمحبه ونشر السلام واحترام الآخر.

كما شارك المحافظ الأب بيشوي كامل توزيع الهدايا علي الاطفال ابتهاجاً بعيد الميلاد المجيد داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من مكروه وسوء.