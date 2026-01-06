قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تُحذر من شبورة مائية تحجب الرؤية على طرق القاهرة وشمال الصعيد ووسط سيناء
البيت الأبيض: الاستحواذ على جرينلاند أولوية للأمن القومي الأمريكي .. وأوروبا ترد بحزم
الرئيس السيسي خلال التهنئة بعيد الميلاد: "وصيتي لكم ألا يحاول أحد أن يفرقنا.. وقداسة البابا له تقدير خاص واحترام كبير"
رهن قرار الرئيس | محمود فوزي : مجلس النواب الجديد جاهز للانعقاد 12 يناير
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق، للاطمئنان على انتظام سير أعمال إصلاح وصيانة الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية للكوبري، في الاتجاه القادم من منطقة الزراعة وصولًا إلى الصاغة، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين وضمان انتظام وانسيابية الحركة المرورية.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرحٍ تفصيلي من المهندس محمد كمال، مدير عام الكباري بالهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية ، أوضح خلاله أنه تم أخذ عينات من الطبقة الخرسانية للبلاطة العلوية بالكوبري للوقوف على الأسباب الرئيسية للهبوط وتحديد العيوب الفنية، تمهيدًا لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة والبدء في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات والاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة.

أكد المحافظ على أعضاء اللجنة المُشكّلة ضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة، مع الإلتزام التام بالمعايير الفنية والهندسية، مشددًا على ضرورة تأمين محيط الأعمال الجارية، ووضع الحواجز والعلامات التحذيرية اللازمة، وتنظيم الحركة المرورية لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، والعميد أركان حرب أحمد شعبان، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد كمال، مدير عام الكباري بهيئة الطرق والكباري، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق إصلاح وصيانة منطقة الزراعة

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

حسن شحاتة

التطورات الصحية لـ حسن شحاتة .. تفاصيل

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يهزم الترسانة 3-0

الوداع الحزين .. نهاية أسطوري المشجع الكونغولي مبولادينجا بالأمم الإفريقية

الوداع الحزين ..تفاصيل نهاية مسيرة المشجع الكونغولي مبولادينجا بالأمم الإفريقية

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

