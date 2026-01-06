محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق، للاطمئنان على انتظام سير أعمال إصلاح وصيانة الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية للكوبري، في الاتجاه القادم من منطقة الزراعة وصولًا إلى الصاغة، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين وضمان انتظام وانسيابية الحركة المرورية.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرحٍ تفصيلي من المهندس محمد كمال، مدير عام الكباري بالهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية ، أوضح خلاله أنه تم أخذ عينات من الطبقة الخرسانية للبلاطة العلوية بالكوبري للوقوف على الأسباب الرئيسية للهبوط وتحديد العيوب الفنية، تمهيدًا لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة والبدء في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات والاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة.

أكد المحافظ على أعضاء اللجنة المُشكّلة ضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة، مع الإلتزام التام بالمعايير الفنية والهندسية، مشددًا على ضرورة تأمين محيط الأعمال الجارية، ووضع الحواجز والعلامات التحذيرية اللازمة، وتنظيم الحركة المرورية لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، والعميد أركان حرب أحمد شعبان، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد كمال، مدير عام الكباري بهيئة الطرق والكباري، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.