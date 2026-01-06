راجع من صلاة الفجر.. الداخلية تكف تفاصيل تعدى شخص على مسن بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على رجل مسن بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الظاهر بمقطع الفيديو ("مسن" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) وبسؤاله أفاد أنه حال عودته من صلاة الفجر تعدى عليه الشخص الظاهر بمقطع الفيديو جاره "مهتز نفسياً" عن طريق دفعه مما أدى لسقوطه ، وأمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين كونه "مهتز نفسياً".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.