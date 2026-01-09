إيبارشية الشرقية تحتفل بعيد الميلاد المجيد بالصلاة والتهاني

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية ميخائيل بأولاد صقر، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وعدد من أبناء الشعب.

وفي السياق ذاته، استقبل نيافته، يوم العيد، بمقر المطرانية بالكنيسة المرقسية بفاقوس، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء عمر رؤوف مدير أمن الشرقية، واللواء محمد رشاد مدير الأمن الوطني بالشرقية، حيث قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد.

شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.