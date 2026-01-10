قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قلب الشرقية.. صغيرتان ضحيتان لعنف زوجة الأب| القصة الكاملة

بين جدران منزل يفترض أن يحتضن الأمان، تحولت الطفولة إلى كابوس يومي تعيشه شقيقتان صغيرتان، ضحيتان لزوجة أب تجردت من كل مشاعر الإنسانية.

بالصراخ والضرب والإهانة كانت تعامل الطفلتين، مستخدمة "عصا" بدلًا من الحنان، تجبرهما على تنظيف المنزل وكأنهما خادمتان لا أكثر.

لكن ما خفي لم يدم طويلًا، فقد كشفت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة الصادمة، لتبدأ رحلة إنقاذ للطفلتين من جحيم كان يُمارس خلف الأبواب المغلقة.

حتى كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل واقعة تعذيب طفلتين بمحافظة الشرقية، على يد زوجة والدهما، والتي لم تجد وسيلة للتربية سوى الضرب بعصا وإجبار الطفلتين على أعمال منزلية تفوق طاقتهما، في غياب الأب الذي يعمل بالخارج.

الواقعة بدأت بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور تظهر آثار التعذيب، ما أثار موجة من الغضب والتعاطف. وعلى الفور، تحركت أجهزة الأمن، التي لم تتلق بلاغًا رسميًا، لكنها تمكنت من تحديد هوية الطفلتين المقيمتين بدائرة مركز أولاد صقر.

حضر أقارب الطفلتين إلى القسم برفقة شقيقة والدهما، التي أكدت أن زوجة الأب كانت تتعدى عليهما باستمرار، محدثة إصابات ظاهرة لإجبارهما على خدمة المنزل. 

الطفلتان طالبتان في عمر الزهور، لم يجدا حضنًا يحتوي ضعفهما، بل عصا تنتظرهما كل صباح، وتم ضبط السيدة المتهمة، والتي أقرت بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على العصا المستخدمة، واتُخذت الإجراءات القانونية بحقها.

التفاصيل الكاملة، كشفت عنها الأجهزة الأمنية بعدما  تم تداول فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على نجلتى زوجها بالضرب وإحداث إصابتهما بالشرقية.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الطفلتين المجنى عليهما (طالبتين – مقيمان بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية) وبإستدعائهما حضرا برفقة شقيقة والدهما "ربة منزل" وبسؤالها إتهمت زوجة والد الطفلتين بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام "عصا" وإحداث إصابتهما وذلك لإجبارهما على القيام بأعمال المنزل ، وأضافت بأن والد الطفلتين "يعمل بالخارج".

 أمكن ضبط المشكو فى حقها (ربة منزل) والعصا المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل

