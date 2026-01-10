قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجرت عملية تحويل.. مواطنة تطالب الصحة بتصحيح جنسها أمام المحكمة
لم يعد مجرد بريد إلكتروني.. جوجل تضيف مساعد ذكي يعيد ترتيب بريدك
ما سبب قلة البركة في المال؟.. اجتنب 7 أفعال وردد هذا الدعاء
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 10 يناير 2026
نيرمين طاحون: التضخم ليس قدرًا ويحتاج قرارات جريئة وإصلاح جذري للاقتصاد
كأس عاصمة مصر.. مواعيد مباريات السبت والأحد والإثنين
قمة نارية بين الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
حالة الطقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة والأجواء شديدة البرودة
تشكيل المنتخب المتوقع أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية
شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
كم عدد أيام الصيام المتبقية في رجب؟.. هذا اليوم يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة
أخبار التوك شو | اختفاء شيرين عبد الوهاب.. معاناة مرضى السيلياك من أجل العلاج.. من يرأس مجلس النواب 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد
رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد
عبد العزيز جمال

يترقب نحو 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات وذويهم موعد زيادة المعاشات 2026 ، خاصة بعد تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بدءًا من يناير 2026 بعد زيادة الحدين الأقصى والادنى لأجر الاشتراك التأميني.

موعد زيادة المعاشات 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية الدورية لأصحاب المعاشات، المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ستبدأ في 1 يوليو 2026 مع بداية السنة المالية الجديدة، بنسبة تصل إلى 15%، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

وتصدر موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، عقب القرار الرسمي الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير الجاري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حسابات أصحاب المعاشات والمقبلين على التقاعد.
 

المعاشات

معاش فبراير 2026 يصرف بالزيادة المقررة

ويأتي صرف معاشات شهر فبراير 2026 متضمنًا الزيادة التي تم إقرارها وتطبيقها رسميًا في يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 رسميًا

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر فبراير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 1 فبراير 2026، ويستمر الصرف تباعًا حتى نهاية الشهر، وفقًا للآليات المعتادة التي تضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.

صرف المعاشات لـ11 مليون مواطن

وتقوم الهيئة بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، من خلال شبكة واسعة من وسائل الصرف، تشمل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، مع تطبيق تسهيلات موسعة لتيسير عملية الصرف وضمان انتظامها.
 

أصحاب المعاشات

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاش وزيادته باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للهيئة https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx ، بما يتيح للمواطنين معرفة تفاصيل مستحقاتهم بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026

وتشمل أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026 عددًا كبيرًا من المنافذ المنتشرة في جميع المحافظات، أبرزها:

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية

ماكينات الصرف الآلي ATM

فروع البنوك المختلفة

منافذ البريد المصري

ماذا يعني قرار رفع الحد التأميني؟

يمثل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أقل قيمة يتم التأمين على العامل على أساسها، بينما يشير الحد الأقصى إلى أعلى قيمة يسمح القانون بالتأمين عليها. 

ويؤدي رفع أجر الاشتراك التأميني إلى زيادة قيمة المعاش المستحق للعامل عند بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته، بما يعكس أجره الحقيقي بصورة أدق.
 

موعد صرف المعاشات

الجهات المستفيدة من القرار الجديد

وبحسب القواعد المعلنة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن المستفيدين من قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى يشملون:

- من يبلغ السن القانوني ويخرج على المعاش اعتبارًا من 1 يناير 2026

- من يصل إلى سن التقاعد في أي يوم أو شهر خلال عام 2026

- كل موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2026 ويكون ناتج معادلة حساب معاشه أقل من 1755 جنيهًا، حيث يتم رفعه تلقائيًا إلى هذا الحد.

القيم الجديدة للحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني

وكشف جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن القيم الجديدة المعتمدة اعتبارًا من بداية العام، والتي تضمنت:

- رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا
- رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه شهريًا

وأكد رئيس الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى ربط أجر الاشتراك التأميني بالأجر الفعلي للعامل، بما يضمن معاشًا أكثر عدالة يعكس الدخل الحقيقي، ويساهم في الحد من آثار التضخم.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بداية من 2026

وأشار البيان الرسمي الصادر عن الهيئة إلى تطبيق زيادة جديدة على الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2026، وجاءت الزيادات على النحو التالي:

- رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا
- رفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا

وأكدت الهيئة أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة إصلاح تأميني شاملة، تستهدف تحسين دخول أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات المعيشة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للمواطنين.

زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2026 المعاشات موعد موعد زيادة المعاشات 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

مصر وكوت ديفوار

اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأهلي

صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

ترشيحاتنا

وزارة التضامن

صرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

المؤتمر الدولي الثالث عشر لمركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار جامعة عين شمس

قبول الأبحاث بالمؤتمر الدولي الثالث عشر لمركز الدراسات البردية والنقوش بآثار عين شمس

محافظ بنى ‏سويف الأسبق وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية

نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة .. رسالة دكتوراة في حقوق عين شمس

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد