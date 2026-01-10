إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

نشر الإعلامي عمرو الدردير رسالة تحفيزية قبل مباراة مصر وكوت ديفوار، معبّرًا عن ثقته في حارس المنتخب محمد الشناوي وردعه لأي تهديد.

وكتب الدردير : “مبدئيًا كده، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي”. وجاءت هذه الرسالة وسط حالة من الحماس والترقب بين الجماهير المصرية استعدادًا للمواجهة المرتقبة

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة إقامتها في التاسعة، مساء غد، السبت- بتوقيت القاهرة-، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً بالمغرب.



