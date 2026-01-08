شوبير يكشف حقيقة إصابة الشناوي وموقفه من مواجهة كوت ديفوار

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة ما يتردد عن تعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر و الأهلي لإصابة قبل مواجهة كوت ديفوار المرتقبة في بطولة كأس الأمم الإفريقية

واكد شوبير في تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير"، أن ما تردد عن إصابة الشناوي غير صحيح مؤكدًا أن الحارس يتمتع بحالة بدنية جيدة وسليم بنسبة 100% كما انه شارك في المران الأخير بشكل كامل دون أي ازمات

وتابع شوبير أن قرار مشاركة الشناوي في المباراة يعود للجهاز الفني بقيادة حسام حسن مشددا مشيرًا أن الشناوي هو الحارس الأساسي للمنتخب رغم الإشادة بالمستوى المميز الذي قدمه مصطفى شوبير في مباراة أنجولا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره كوت ديفوار في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة