الكاف يعلن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولتي دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية، وتستكمل منافسات البطولتان في أواخر الشهر الجاري بين فترة الجمعة 23 يناير وحتى الأحد 25 يناير في مختلف أنحاء القارة.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا

مباريات المجموعة الأولى

السبت 24 يناير

باور دايناموز × ريفرز يونايتد – في تمام الساعة 3 عصراً

نهضة بركان × بيراميدز – في تمام الساعة 9 مساءً

مباريات المجموعة الثانية

الجمعة 23 يناير

الأهلي × يانج أفريكانز – في تمام الساعة 6 مساءً

السبت 24 يناير

شبيبة القبائل × الجيش الملكي – في تمام الساعة 6 مساءً

مباريات المجموعة الثالثة

الجمعة 23 يناير

ماميلودي صن داونز × الهلال – في تمام الساعة 8 مساءً

الأحد 25 يناير

سانت إيلوي لوبوبو × مولودية الجزائر – في تمام الساعة 3 عصراً

مباريات المجموعة الرابعة

السبت 24 يناير

الترجي الرياضي × سيمبا – في تمام الساعة 6 مساءً

الأحد 25 يناير

ستاد ماليان × بيترو أتلتيكو – في تمام الساعة 6 مساءً