بعد التعديل.. موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز فى دوري أبطال إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على إقامة مباراة الجولة الرابعة بين الأهلي ويانج أفريكانز يوم 31 يناير الجاري في الثالثة عصرًا على ملعب دار السلام ملعب الفريق التنزاني.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على إقامة مباراة الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ويانج أفريكانز، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، على ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساء.

ويستعد فريق الاهلي لمواجهة فاركو غدا السبت في تمام الساعه الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بالجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو

تذاع مباراة الأهلي وفاركو المقرر إقامتها في تمام الساعه الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بالجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.على قناة أون سبورت