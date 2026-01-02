قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
رياضة

بعد التعديل.. موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز فى دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي
النادي الأهلي

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على إقامة مباراة الجولة الرابعة بين الأهلي ويانج أفريكانز يوم 31 يناير الجاري في الثالثة عصرًا على ملعب دار السلام ملعب الفريق التنزاني.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على إقامة مباراة الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ويانج أفريكانز، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، على ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساء.

ويستعد فريق الاهلي لمواجهة فاركو  غدا السبت في تمام الساعه  الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بالجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو

تذاع مباراة الأهلي وفاركو المقرر إقامتها في تمام الساعه الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بالجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.على قناة أون سبورت 

الأهلي يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا الكاف ييس توروب

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

الجرجير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

المفاصل

15 نوع طعام شتويا يحمي من آلام المفاصل .. تفاصيل

بالصور

أنجلينا جولي تزور العريش ومعبر رفح .. صور

انجلينا جولي
انجلينا جولي
انجلينا جولي

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

