أزمة أشرف داري تقترب من النهاية داخل الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن تفاصيل إنهاء أزمة أشرف دراي مع النادي الأهلي للرحيل عن صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "مصدر في الأهلي: أزمة أشرف داري انتهت بعدما وافق اللاعب على التنازل عن جزء من مستحقاته المالية والنادي في طريقه الإعلان عن رحيله خلال أيام ".



وفي سياق آخر دخل النادي الأهلي في أزمة مع المدافع المغرب أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد محاولات الإطاحة به خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الأهلي في التخلص من راتب أشرف داري وترك مكان شاغر في قائمة المحترفين الأجانب للتعاقد مع لاعب جديد في ظل إصابات داري المتكررة.

ورفض أشرف داري، مدافع الأهلي الرحيل عن الفريق وتمسك بفسخ التعاقد مع حصوله على قيمة راتبه بالكامل.