أحمد حسن يهنئ متابعيه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد

وجه الإعلامي أحمد حسن رسالة تهنئة لـ متابعيه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بسم الله نستقبل سنة جديدة أسال الله العلي العظيم أن يجعل 2026 عام صحة وسلامة وأمن ورخاء لكل الأمة العربية و الإسلامية وأن يشفي كل مريض ويحقق لكل شخص ما يتمناه من أحلام وأمنيات وأن يوفقنا جميعاً لكل ما يحب ويرضى الله".

وكان قد كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن حالة من الغضب بين لاعبي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية.

عام 2026

وأوضح أحمد حسن، عبر منشور له علي فيسبوك :أن الأزمة تسببت في غياب بعض اللاعبين عن المشاركة في المران، في ظل حالة من الاستياء داخل الفريق، قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الجهاز الفني لفرض حالة من التركيز والانضباط، وسط مطالبات اللاعبين بسرعة حل أزمة المستحقات لتفادي تأثيرها على الأداء داخل الملعب.

ويخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي اليوم قبل التوجه للإسكندرية لمواجهة فريق الاتحاد السكندري المقبلة، في كأس عاصمة مصر.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على بلدية المحلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويواجه نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدا الخميس ، فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتذاع مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عبر شبكة قنوات “أون سبورت”، بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العاصمة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.