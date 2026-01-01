قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غنى سيرة الحب.. محمد فؤاد يتألق بأضخم حفلات رأس السنة فى القاهرة الجديدة
في كلمته بمناسبة رأس السنة.. البابا تواضروس: فليجعل الله العام الجديد عام الشبع والبركة
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. داوم عليها قبل فوات الأوان
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
مع بداية عام 2026 .. 30 دعاء للرزق والبركة وخيري الدنيا والآخرة
حصاد السياحة والآثار في 2025| اكتشافات وطفرة في الأرقام السياحية
بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2
احتجاجات واسعة في إيران.. متظاهرون يُضرمون النار في مقر للباسيج
باهر المحمدي بعد تمديد تعاقده مع المصري: قرار القلب
ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يهنئ متابعيه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد

احمد حسن
احمد حسن
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي أحمد حسن رسالة تهنئة لـ متابعيه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بسم الله نستقبل سنة جديدة أسال الله العلي العظيم أن يجعل 2026 عام صحة وسلامة وأمن ورخاء لكل الأمة العربية و الإسلامية وأن يشفي كل مريض ويحقق لكل شخص ما يتمناه من أحلام وأمنيات وأن يوفقنا جميعاً لكل ما يحب ويرضى الله".

وكان قد كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن حالة من الغضب بين لاعبي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية.

عام 2026

وأوضح أحمد حسن، عبر منشور له علي فيسبوك :أن الأزمة تسببت في غياب بعض اللاعبين عن المشاركة في المران، في ظل حالة من الاستياء داخل الفريق، قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الجهاز الفني لفرض حالة من التركيز والانضباط، وسط مطالبات اللاعبين بسرعة حل أزمة المستحقات لتفادي تأثيرها على الأداء داخل الملعب.

ويخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي اليوم قبل التوجه للإسكندرية لمواجهة فريق الاتحاد السكندري المقبلة، في كأس عاصمة مصر.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على بلدية المحلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويواجه نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدا الخميس ، فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتذاع مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عبر شبكة قنوات “أون سبورت”، بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العاصمة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

احمد حسن الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

ترشيحاتنا

عمرو دياب

الهضبة بين العائلة والفن.. عمرو دياب يحافظ على توهجه في 2026

مي كساب

نجاح متواصل.. مي كساب تتحدث عن أعمالها الأخيرة والكيمياء مع هشام ماجد وشيكو

أحمد سعد

أحمد سعد على أعتاب أفضل سنة في مسيرته الفنية.. تعرف على أسرار الأبراج

بالصور

خطوات اختيار وشراء سيارة مستعملة بطريقة آمنة وذكية

شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة

3 ارشادات مهمة.. تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك

تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم
تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم
تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم

مي عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة في رأس السنة

مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة فى رأس السنة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة فى رأس السنة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة فى رأس السنة

من السعودية.. أصالةتخطف الأنظار في جلسة تصوير بمناسبة رأس السنة

أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة
أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة
أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة

فيديو

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد