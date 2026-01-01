5 أيام راحة للاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، منح لاعبي الفريق الأول للنادي راحه لمدة 5 أيام على خلفية رفضهم خوض التدريبات بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

ورفض عدد من لاعبي الزمالك خوض التدريبات لحين صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن قائمة فريق الشباب التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة شباب الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمود أشرف الشناوي "2004" - محمد عبد الفتاح "2005" .

خط الدفاع : هشام فؤاد "2005" - محمد إبراهيم "2005" - السيد أسامة "2006" - أحمد مجدي "2005" - محمد فرج "2008" - علي عبد المجيد "2006" -

خط الوسط : محمد حمد "2008" - أنس وائل "2005" - أحمد صفوت "2009" - أحمد خضري "2005" - محمود عصام الحصري "2005" - صلاح محمود "2008" - حسام عاشور التقي "2007" - حازم أسامة " 2003" - يوسف وائل الفرنسي "2005" - زياد مدحت " 2007"

خط الهجوم : أحمد خالد السمبوك "2005" - عمار ياسر "2005"

وكان مجلس الإدارة كلف كل من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، بقيادة فريق الشباب بالنادي في لقاء الاتحاد السكندري المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.