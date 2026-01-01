باهر المحمدي بعد تمديد تعاقده مع المصري: قرار القلب

أعرب باهر المحمدي نجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي عن سعادته بتجديد تعاقده مع النسور لموسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي لينتهي التعاقد بنهاية موسم 2028/2027 .

وأكد باهر المحمدي أن قراره بتجديد التعاقد جاء لشعوره بالارتياح للدعم الكبير الذي يلقاه من جماهير النادي المصري ، موجهًا شكره ل كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي وكذلك للدكتور محمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول.

وقال باهر المحمدي خلال تصريحات صحفية : مع بداية سنة جديده لا يوجد خبر بالنسبالي احلي من إعلان تجديد تعاقدي مع النادي المصري البورسعيدي وحبي له لا يقاس بعقود او ارقام ويقاس بجماهير تقاتل ورا اسم ناديها ، لأن الانتماء ليس اختيار، وانما إحساس وانا احساسي اني في بيتي هنا لا اشعر اني غريب.

وأوضح شكرًا لإدارة النادي، وعلى رأسها كامل أبو علي على الثقه الغاليه و اشكر الدكتور محمد موسي الداعم لي و لكل اللاعبين طول الوقت و الشكر الاكبر لجماهير النادي المصري ،وجودكم هو السبب، وهو الوعد ،وهو الشرف.