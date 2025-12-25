شوط أول سلبي بين المصري البورسعيدي وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المصري البورسعيدي وحرس الحدود في المباراة المقامة حاليا على ملعب "ستاد السويس" ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

استطاع فريق حرس الحدود الدفاع عن مرماه أمام هجمات المصري البورسعيدي الذي فشل في ترجمة الفرص لأهداف أو عبور حائط الصد الدفاعي القوي من لاعبي الحرس.

تشكيل المصري أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى :عصام ثروت

الدفاع : كريم العراقي- محمد هاشم - أحمد أيمن منصور- عمرو سعداوي

الوسط : محمود حمادة- بونور موجيشا

الوسط الهجومي : أحمد القرموطي - حسن علي - محمد الشامي

المهاجم : منذر طمين.

وجاء على مقاعد البدلاء كلا من محمود حمدي، عبد الوهاب نادر، محمود أشرف ، ميدو جابر، كريم بامبو، عمر الساعي، زياد فرج، أحمد علي عامر، أحمد شرف.