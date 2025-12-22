المصري البورسعيدي يقرر رحيل النيجيري كينجسلي في الشتاء

كشف الإعلامي خالد الغندور أن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة نبيل الكوكي، قرر رحيل المهاجم النيجيري كينجسلي في الميركاتو الشتوي وذلك بعد عدم اقتناع الجهاز الفني للفريق بإمكانيات المهاجم.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، كان قد تعاقد النادي المصري مع النيجيري كينجسلي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادمًا من وفاق سطيف الجزائري لمدة موسمين.

ومن جانب اخر يستضيف فريق المصرى البورسعيدي فى الثانية والنصف عصر اليوم، الاثنين، تحت قيادة مديره الفني التونسي نبيل الكوكي، نظيره فريق دكرنس أحد أندية القسم الثاني في المباراة المقرر إقامتها باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس عاصمة مصر.