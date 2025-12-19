تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

أعلن نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة زد مساء اليوم الجمعة على إستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، وشهد التشكيل تواجد محمد الشامي في خط الهجوم.

تشكيل المصري ضد زد

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – أحمد أيمن منصور

خط الوسط: بونور موجيشا – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم – منذر طمين

خط الهجوم: أحمد القرموطي – محمد الشامي

قائمة البدلاء

عصام ثروت – حسن علي – عمرو سعداوي – عمر الساعي – أحمد علي عامر – كريم بامبو – كينجسلي إيدوو – والثنائي الناشئ محمود أشرف وعبد الوهاب نادر.