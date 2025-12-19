قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب تشيلسي يكشف حقيقة خلافة جوارديولا في مانشستر سيتي
أوامر ترامب.. جماهير هذه المنتخبات لن تحضر كأس العالم 2026 بأمريكا
راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص
الكاف يحدد الملاعب المعتمدة لاستضافة المباريات القارية
استبعاد مهاجم منتخب كوت ديفوار من أمم إفريقيا
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

إسلام مقلد

أعلن نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة زد مساء اليوم الجمعة على إستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، وشهد التشكيل تواجد محمد الشامي في خط الهجوم.

تشكيل المصري ضد زد

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – أحمد أيمن منصور

خط الوسط: بونور موجيشا – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم – منذر طمين

خط الهجوم: أحمد القرموطي – محمد الشامي

قائمة البدلاء

عصام ثروت – حسن علي – عمرو سعداوي – عمر الساعي – أحمد علي عامر – كريم بامبو – كينجسلي إيدوو – والثنائي الناشئ محمود أشرف وعبد الوهاب نادر.

نبيل الكوكي المصري البورسعيدي المصري زد بطولة كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر

بالصور

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد