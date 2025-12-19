فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر

حقق فريق فاركو الفوز على فريق غزل المحلة بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف فاركو اللاعب محمود المغازي لاعب المحلة بالخطأ في مرماه بعد تحويله عرضية لاعب فاركو محمد عز لداخل المرمى.

وبتلك النتيجة رفع فاركو رصيده للنقطة 6 ليتصدر ترتيب المجموعة، وما زال غزل المحلة دون رصيد.

تشكيل غزل المحلة

أحمد العربي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع أحمد العش، أحمد شوشة، عبد الرحمن بودي، أحمد جمال، وفي خط الوسط يدفع عبد العال بالثلاثي رحيم شوماري، محمود مجدي، ومحمود نبيل، بينما يقود خط الهجوم كل من أشرف مجدي، أحمد عثمان، ومحمود صلاح.

وضمت دكة البدلاء كلا من: الشناوي، يوسف حسن، أنور، أرمويشة، معاذ عبد السلام، سعيدي كيو، أحمد ياسر، وليامز ضوي، عاطف الحكيم.