ميمي جمال تكشف لصدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل «هي كيميا»

كشفت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل دورها في مسلسل «هي كيميا»، المقرر عرضه قريبًا، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في العمل وتجسيد شخصية جديدة ومختلفة عليها.

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إنها تجسد خلال الأحداث شخصية سيدة مقعدة تجلس على كرسي متحرك وتدير بعض الأمور من خلف الكواليس، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها هذا النوع من الأدوار، ما جعل التجربة تمثل لها تحديًا خاصًا.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع النجم مصطفى غريب والنجم دياب، مؤكدة أن كواليس العمل يسودها التعاون والاحترام بين جميع أفراد فريق العمل.

ويشارك في بطولة مسلسل «هي كيميا» بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندي، فرح يوسف، ميشيل ميلاد، وعدد من الفنانين الآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

وتدور أحداث المسلسل حول سلطان، الشاب الطموح الذي يجد نفسه أمام سلسلة من التطورات المفاجئة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، برفقة صديقه المقرب حجاج. وفي خضم هذه التحولات، تنشأ قصة حب تجمع سلطان بإحدى الفتيات، قبل أن تدخل حياته زعيمة عصابة تفرض حضورها القوي، وتدفعه إلى مواجهات وصراعات متصاعدة.