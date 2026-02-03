قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء ليلة النصف من شعبان للعفو والعافية وطلب المغفرة من الله.. اغتنمه قبل الفجر
الهلال الأحمر: نحن ذراع إنساني لمصر.. ونقدم وجبات ساخنة للمصابين الفلسطينيين
ميتسوبيشي تقدم ASX وOutlander بلمسات خاصة .. صور
عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026
رسميا.. النجمة السعودي يعلن التعاقد مع دونجا قادما من الزمالك
قادما من اتحاد جدة.. كريم بنزيمة ينتقل إلى الهلال السعودي
عمرو أديب: لو مضيق هرمز حصل فيه أي مشكلة برميل النفط هيبقى بـ 100 دولار
زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026
الغرف التجارية: نصدر العسل والمكرونة والمخبوزات للعديد من الأسواق حول العالم
فن وثقافة

ميمي جمال تكشف لصدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل «هي كيميا»

النجمة ميمي جمال مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل دورها في مسلسل «هي كيميا»، المقرر عرضه قريبًا، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في العمل وتجسيد شخصية جديدة ومختلفة عليها.

وقالت ميمي جمال في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إنها تجسد خلال الأحداث شخصية سيدة مقعدة تجلس على كرسي متحرك وتدير بعض الأمور من خلف الكواليس، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها هذا النوع من الأدوار، ما جعل التجربة تمثل لها تحديًا خاصًا.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع النجم مصطفى غريب والنجم دياب، مؤكدة أن كواليس العمل يسودها التعاون والاحترام بين جميع أفراد فريق العمل.

ويشارك في بطولة مسلسل «هي كيميا» بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندي، فرح يوسف، ميشيل ميلاد، وعدد من الفنانين الآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

وتدور أحداث المسلسل حول سلطان، الشاب الطموح الذي يجد نفسه أمام سلسلة من التطورات المفاجئة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، برفقة صديقه المقرب حجاج. وفي خضم هذه التحولات، تنشأ قصة حب تجمع سلطان بإحدى الفتيات، قبل أن تدخل حياته زعيمة عصابة تفرض حضورها القوي، وتدفعه إلى مواجهات وصراعات متصاعدة.

