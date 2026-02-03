قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تعاملي كأنك بطلة.. ندى بهجت تكشف عن نصيحة محمود عبد العزيز لها

ندى بهجت وسيرا ابراهيم
ندى بهجت وسيرا ابراهيم
تقى الجيزاوي

حلّت الفنانة ندى بهجت ضيفة على الإعلامية سيرا إبراهيم في برنامج «الطريق» المذاع على قناة TEN، حيث فتحت قلبها للجمهور وتحدثت بصراحة عن رحلتها الفنية منذ الطفولة، مرورًا بتجاربها الصعبة، وحتى محطات النجاح والعمل مع كبار نجوم الفن.

وكشفت ندى أن بدايتها كانت من خلال الباليه، قائلة إنها بدأت الرقص في سن العاشرة مع الدكتورة عطف عوض، وكانت ضمن الفرقة القومية للفنانة الشعبية على مسرح البالون، مشيرة إلى أنها كبرت داخل هذا العالم وحصلت على تكريمات على مستوى عالمي.

وأضافت أنها أسست لاحقًا فرقًا استعراضية خاصة بها، إلى جانب دراستها في كلية الحقوق، قبل أن تدرس التمثيل على يد المخرج خالد جلال.

وعن بداياتها الفنية، أكدت ندى أن الطريق لم يكن سهلًا، موضحة أن المنافسة في الوسط الفني كانت صعبة في ظل وجود عدد كبير من النجوم، إلا أن التوفيق من الله كان العامل الأهم في استمرارها.

وأوضحت أن القبول الجماهيري نعمة كبيرة، مشيرة إلى أن هناك ممثلات موهوبات لا يحظين بالقبول، وأخريات يحظين بالقبول دون موهبة، بينما القلة فقط تجمع بين الاثنين، مؤكدة أنها تشعر بحب الناس لها في الشارع وتفاعلهم معها، وهو ما تعتبره أكبر مكسب في مشوارها الفني.

وتحدثت ندى عن أول تجربة تمثيلية لها في مسلسل «باب الخلق» مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مشيرة إلى أنها شاركت بثلاثة مشاهد فقط في عمل مكوّن من 30 حلقة، وكانت تشعر برهبة وخوف شديدين كونها تجربتها الأولى أمام كاميرا التمثيل.

وأضافت أن محمود عبد العزيز لاحظ ارتباكها، ووجّه لها نصيحة ما زالت تعمل بها حتى اليوم، حيث طالبها بالنظر في عين الممثل الذي أمامها، والتعامل مع المشهد وكأنها بطلة العمل، مؤكدة أن هذه اللحظة كانت نقطة تحول حقيقية في مسيرتها الفنية.

كما تطرقت إلى عودتها للتمثيل من خلال مسلسل «عيون القلب» بعد توقف دام نحو أربع أو خمس سنوات بسبب السفر والزواج، حيث كانت تقيم خارج مصر في الإمارات، موضحة أنها عند عودتها لم يكن أحد يعرفها، وكانت أدوارها السابقة محدودة الأثر.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع الريجيسير حسن الأصمر عبر موقع «فيسبوك»، الذي رشحها لاحقًا للمشاركة في مسلسل من إخراج محمد مصطفى «ترزان»، وبعد سلسلة طويلة من اختبارات الأداء تم اختيارها، وشاركت في 24 حلقة من أصل 60، معتبرة التجربة محطة فارقة في حياتها الفنية.

وعن أصعب المواقف التي مرت بها، أكدت ندى أنها تعرضت لمضايقات ومواقف صعبة من بعض العاملين في الوسط الفني، سواء ممثلين أو ممثلات، موضحة أنها لم تكن تتخيل في بداياتها أن المنافسة قد تصل إلى هذا الحد، خاصة فيما يتعلق بترتيب الأسماء أو الظهور على البوسترات.

وأضافت أن الخبرة علمتها التحكم في مشاعرها والتركيز في عملها، بعد أن كانت تتأثر نفسيًا وتبكي في بداياتها، مؤكدة أن الثبات الانفعالي أصبح سلاحها الحقيقي للاستمرار.

واعترفت ندى بهجت بصراحة أنها في بداياتها لم تكن تجيد التمثيل بالشكل الكافي، موضحة أن هناك أدوارًا قدمتها وتتمنى لو أعادت تقديمها الآن بخبرة أكبر، مؤكدة أن الصراحة مع النفس هي أساس النجاح الحقيقي، وأن نجوم الصف الأول الحقيقيين مرّوا بنفس المرحلة، وأن الدراسة وحدها لا تكفي دون ممارسة وخبرة.

وتطرقت ندى خلال اللقاء إلى الحديث عن والدتها، مؤكدة أنها كانت الداعم الأول والأكبر في حياتها، وصاحبة الفضل الحقيقي في تشكيل شخصيتها الفنية والإنسانية.

وأوضحت أن والدتها غرست فيها منذ الصغر حب الفن والالتزام والانضباط، وكانت حريصة دائمًا على دعمها نفسيًا في أصعب الفترات، خاصة لحظات الإحباط والتردد، مشيرة إلى أن تأثير والدتها انعكس بوضوح على اختياراتها الفنية وطريقتها في التعامل مع الوسط الفني، وأن دعاءها ومساندتها كانا مصدر قوة حقيقيًا في مشوارها حتى اليوم.

واختتمت ندى بهجت حديثها بالحديث عن النجوم الذين شاركتهم مشوارها الفني، مؤكدة أن العلاقات الإنسانية داخل الوسط الفني لا تقل أهمية عن الموهبة.

وتحدثت عن الفنان أحمد بدير، معبرة عن حبها واحترامها الكبير له، مؤكدة أنها تشرفت بالعمل معه في أكثر من عمل، وأن أحد هذه الأعمال يحمل لها ذكريات خاصة، حيث كانت حاملًا بابنتها أثناء التصوير، وهو ما جعل التجربة قريبة جدًا من قلبها.

كما أشادت بالفنان محمد سليمان، مؤكدة أنه صديق سنوات طويلة، وجمعتهما أعمال عديدة، لافتة إلى أنها قدمت أكثر من عمل فني وهي حامل، واستكملت مشوارها الفني بعد الولادة بفترة قصيرة، معتبرة ذلك توفيقًا ورزقًا من الله.

وعن الفنان مصطفى أمور، قالت إنه إنسان محترم وجدع، وكان دعمه لها في بداياتها مؤثرًا جدًا، خاصة في خطواتها الأولى داخل الوسط الفني.

كما تحدثت عن الفنان ياسر جلال، معبرة عن حبها الكبير للعمل معه، مؤكدة أنه دائم الدعم وتقديم النصائح، ويمثل بالنسبة لها قيمة وقامة فنية وإنسانية، مشيرة إلى أن هناك بعض النجوم تتمنى العمل معهم طوال العمر دون أن تشعر بالملل.

الإعلامية سيرا إبراهيم برنامج «الطريق» ندى بهجت أحمد بدير

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

حزن
مزاد سيارات
جانب من المناقشة
