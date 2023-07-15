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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتفضل أبو بنتي | ندى بهجت : بكل احترام تم طلاقي رسميًا

ندى بهجت
ندى بهجت

أعلنت الفنانة ندى بهجت خبر انفصالها عن زوجها رامي عريج، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ندي بهجت عبر صفحتها الشخصية: "بكل احترام وتفاهم تم طلاقي رسميا بيني وبين زوجي رامي عريج ربنا يعوضنا بالأحسن واتمنالك التوفيق وهتفضل أبو بنتي وصديق العمر" .

واختتمت حديثها بآية قرآنية، يقول الله تعالي: "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف".

مسلسل الأجهر

ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة ندي بهجت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر" وهو من بطولة كلا من الفنان عمرو سعد بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: درة، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، سارة سلامة، سيد رجب.

وفاة والده ندى بهجت:


أعلنت الفنانة ندى بهجت، وفاة والدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت: "روحتي فين وسبتيني يا أغلى الناس.. أمي ماتت والنبي ادعولها بالرحمة امانة عليكم اول يوم ليها في القبر يارب صبرني ويجعل مرضك شفيع ليكي الله يرحمك بحبك ياتاج راسي ياروحي قلبي اتكسر ياااااارب صبرني".

ندى بهجت

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