من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026
وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: يجب تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة
مدبولي: المدن الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل
عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء
رياضة

تشكيل غزل المحلة لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر

إسلام مقلد

أعلن علاء عبد العال مدرب فريق غزل المحلة، عن تشكيل زعيم الفلاحين لمواجهة نظيره فاركو، مساء اليوم الجمعة، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض زعيم الفلاحين المباراة بتشكيل يضم:

أحمد العربي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع أحمد العش، أحمد شوشة، عبد الرحمن بودي، أحمد جمال، وفي خط الوسط يدفع عبد العال بالثلاثي رحيم شوماري، محمود مجدي، ومحمود نبيل، بينما يقود خط الهجوم كل من أشرف مجدي، أحمد عثمان، ومحمود صلاح.

وتضم دكة البدلاء كلا من: الشناوي، يوسف حسن، أنور، أرمويشة، معاذ عبد السلام، سعيدي كيو، أحمد ياسر، وليامز ضوي، عاطف الحكيم.

ويسعى غزل المحلة إلى تحقيق انتصاره الأول في المجموعة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في مواجهة فريق فاركو الذي يدخل اللقاء بطموح حصد النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه في التأهل للدور المقبل من البطولة.

علاء عبد العال غزل المحلة فاركو كأس عاصمة مصر فريق غزل المحلة

