من غزل المحلة للأهلي .. سعيد عبدالعزيز يروي أسرار بداياته وتاريخه مع كرة القدم

عبّر سعيد عبد العزيز، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، عن سعادته بما حققه عبر تاريخه الكروي منذ أن كان لاعبًا في صفوف غزل المحلة، وصعوده إلى الفريق الأول كأصغر ظهير أيسر في الدوري الممتاز موسم 1998 وهو في سن الـ16 عامًا، حيث استطاع أن يلفت إليه الأنظار بشدة، ومنها النادي الأهلي تحت قيادة الألماني راينر تسوبيل.

ونقل لاعب الأهلي السابق أن محمد عمارة، نجم الأهلي، نقل إليه رغبة تسوبيل في التعاقد معه، وقام وقتها بالتوقيع على عقد مع النادي الأهلي بحضور عدلي القيعي آنذاك.

وأشار عبد العزيز، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مدرج المحترفين" مع الإعلامي مصطفى الراسخ عبر إذاعة أون سبورت، أنه وقع أيضًا لنادي الزمالك خلال جلسة جمعت بينه وبين الدكتور كمال درويش، رئيس النادي في ذلك الوقت، وإسماعيل سليم، نائب رئيس النادي، وأكد لهم أنه وقع للأهلي، لكن العقد لم يُفعّل، وفوجئ بأن إدارة الزمالك قد أظهرت له عقود الثلاثي سامي قمصان ومحمد فاروق وأحمد رجب، لاعبي الأهلي، الذين وقعوا عقودًا للزمالك في ذلك الوقت ثم تراجعوا عنها.

وتولى سعيد عبد العزيز تدريب العديد من الأندية، منها نبروه وأسوان وكيما أسوان، ويقود حاليًا فريق كسكادا، أحد فرق دوري القسم الثاني.