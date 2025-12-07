قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرخات وحزن.. شهود العيان يروون اللحظات الأخيرة للطفل «زياد» قبل وفاته في حادث معدية بورسعيد
شريف فتحي: نستهدف الوصول لـ19 مليون سائح بنهاية العام.. وفتح الربط الجوي يُدعّم الحركة السياحية
الضوابط الشرعية لتوزيع الهبة بين الأبناء وتقسيم ميراث الزوج بعد الوفاة
شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز
إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو
آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده
مطالب باستقالة وزير الدفاع الأمريكي.. هل يطرد «ترامب» زعيم البنتاجون بعد فضيحتين؟
الفيفا : مواجهة تونس واليابان في «مونديال 2026» ستكون رقمًا تاريخيًا
دينا أبوالخير تكشف دعاءً سيحوّل حياتك ويُقرّبك من رضا الله وسكينة القلب .. فيديو
ورش وصيانة وتوعية.. متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للتطوّع ويُطلق فعاليات لخدمة المجتمع
من ألميريا إلى الزمالك| لماذا رفض محمد عادل منصب المدير الرياضي؟ عمرو جمال يكشف مفاجأة
هل ارتداء الكمامات يحمي من فيروسات الشتاء؟.. مركز الإنفلونزا العالمي يُجيب
من غزل المحلة للأهلي .. سعيد عبدالعزيز يروي أسرار بداياته وتاريخه مع كرة القدم

رباب الهواري

عبّر سعيد عبد العزيز، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، عن سعادته بما حققه عبر تاريخه الكروي منذ أن كان لاعبًا في صفوف غزل المحلة، وصعوده إلى الفريق الأول كأصغر ظهير أيسر في الدوري الممتاز موسم 1998 وهو في سن الـ16 عامًا، حيث استطاع أن يلفت إليه الأنظار بشدة، ومنها النادي الأهلي تحت قيادة الألماني راينر تسوبيل.

ونقل لاعب الأهلي السابق أن محمد عمارة، نجم الأهلي، نقل إليه رغبة تسوبيل في التعاقد معه، وقام وقتها بالتوقيع على عقد مع النادي الأهلي بحضور عدلي القيعي آنذاك.

وأشار عبد العزيز، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مدرج المحترفين" مع الإعلامي مصطفى الراسخ عبر إذاعة أون سبورت، أنه وقع أيضًا لنادي الزمالك خلال جلسة جمعت بينه وبين الدكتور كمال درويش، رئيس النادي في ذلك الوقت، وإسماعيل سليم، نائب رئيس النادي، وأكد لهم أنه وقع للأهلي، لكن العقد لم يُفعّل، وفوجئ بأن إدارة الزمالك قد أظهرت له عقود الثلاثي سامي قمصان ومحمد فاروق وأحمد رجب، لاعبي الأهلي، الذين وقعوا عقودًا للزمالك في ذلك الوقت ثم تراجعوا عنها.

وتولى سعيد عبد العزيز تدريب العديد من الأندية، منها نبروه وأسوان وكيما أسوان، ويقود حاليًا فريق كسكادا، أحد فرق دوري القسم الثاني.

