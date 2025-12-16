وليد خليل: تواصلنا مع الزمالك لضم ناصر منسي إلى غزل المحلة في يناير

تحدث وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة على نتائج فريق غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز الأخيرة

وقال وليد خليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:انا معترض على مقولة ملك التعادلات لاني كسبت ٣ و٤ ماتشات

واضاف: ناصر منسي اضافه قويه وتواصلنا معاه لانضمامه لغزل المحلة في يناير ونتمنى تواجده

وتابع: هنتعاقد مع ٣ اسماء مش هقول أسماءهم وفيه مسؤولين في الأهلي ووكلاء اتكلموا عن يحيى زكريا لكن مفيش حاجه رسميه من جوه مصر.. لكن الرسمي من بره مصر ومفيش حاجه رسميه

وأردف: هوافق على رحيل اللاعب لشقين رغبة اللاعب والفلوس ، واي لاعب ينتقل من المحله لازم يروح نادي كبير..