الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: العدة شرعت لحفظ كرامة المرأة وصيانة إنسانيتها

أحمد سعيد

عقد الجامع الأزهر اليوم الاثنين، اللقاء الأسبوعي للملتقى الفقهي “رؤية معاصرة” تحت عنوان: "العدة رؤية فقهية" بحضور د. أنس عبد الفتاح أحمد، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، ود. أحمد لطفي زكي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وأدار الملتقى سمير شهاب المذيع بالتلفزيون المصري.

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

في بداية الملتقى قال الدكتور لزواج رباط وثيق، لذلك شرع الله له أحكامًا، ومن بينها العدة التي تبدأ بعد انفصال عقد النكاح (بالطلاق أو الوفاة)، وتختلف مدة العدة من امرأة لأخرى بحسب حالتها: فعدة المطلقة تختلف عن عدة المتوفى عنها زوجها، وتختلف عدة المرأة التي لا تحيض (الآيسة)، كذلك تختلف عدة المرأة المدخول بها عن غير المدخول بها، وعدة الحامل على عكس غير الحامل، وذلك لحكمة من المولى سبحانه وتعالى من إظهار الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى، كما لتفخيم شأن النكاح وصيانة للمرأة وكرامتها ورعاية لحق الزوج وإظهار نعمة الزواج.

وأوضح أن العدة تعتبر اختباراً لتحقيق براءة الرحم؛ وهذا هو الغرض الأهم لضمان عدم اختلاط الأنساب، وبالتالي فهي تعزز بناء الأسرة، كما تعد العدة فترة تهدئة للعواطف بين الزوجين في حالة الطلاق، مما يفتح باب المراجعة والرجعة قبل فوات الأوان.

من جانبه، قال الدكتور أحمد لطفي زكي، لا شك أن المجتمع بفطرته يرفض أن تتطلق المرأة اليوم وتزوج بأخر في نفس اليوم، لما يترتب عليه من أثار سلبية، لذلك شرعت العدة لسد هذه الثغرات، وهذا من الناحية العقلية، أما من الناحية من الشرعية، فقد شُرعت أحكام في فترة العدة منها جواز المراجعة طالما هي في فترة العدة (سواء هذه المراجعة بالقول أو بالفعل)، وكذلك ثبوت نسب الطفل للزوج المطلقة منه، وكذلك الميراث في الطلاق الرجعي، (للزوجين أن يرث كل منهما الأخر)، أما الطلاق البائن فإذ كان الطلاق فرارا من الإرث فالشريعة تعامله بنقيض مقصودة، وتعامل معاملة الطلاق الرجعي.

وأضاف أن من بين الأحكام الهامة في فترة العدة، أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من محارم زوجته، ومن بين الأحكام الشرعية الهامة أيضا لزوم المرأة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا لضرورة، وذلك لأنه يبقي الباب مفتوحاً للرجعة بين الزوجين، أما خروج المرأة على الفور، فهو يقطع الطريق أمام إصلاح البيوت.

يذكر أن الملتقى "الفقهي يعقد الاثنين من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى الفقهي إلى مناقشة المسائل الفقهية المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، والعمل على إيجاد حلول لها وفقا للشريعة.

