من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026
وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: يجب تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة
مدبولي: المدن الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل
عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء
تشكيل الإسماعيلي لمواجهة بتروجت في كأس عاصمة مصر

إسلام مقلد

أعلن الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة قوية أمام بتروجت، والمقرر انطلاقها في الخامسة مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة كأس عاصمة مصر.

تأتي المواجهة بطموحات مختلفة للفريقين، حيث يسعى بتروجت لمواصلة انطلاقته المميزة بعد الفوز في الجولة الأولى على وادي دجلة بنتيجة 2-1، بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أملاً في تعويض خسارته الافتتاحية أمام الجونة بنتيجة 1-3، وتحقيق أول انتصار في البطولة.

تشكيل الإسماعيلي أمام بتروجت:

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى – عبد الله محمد – محمد نصر – محمد إيهاب

خط الوسط: محمد حسن – عبد الرحمن الدح – محمد سمير كونتا

خط الهجوم: إيريك تراوري – نادر فرج – إبراهيم النجعاوي

عودة ثنائي الفريق

وسيعود الثنائي مروان حمدي وحاتم سكر لقائمة الإسماعيلي في مواجهة اليوم، بعدما قرر المدير الفني الاعتماد عليهما لتعزيز قوة الفريق الهجومية والدفاعية، على أمل تغيير الصورة التي ظهر بها الأصفر في الجولة الأولى.

وتزداد أهمية المباراة لكلا الفريقين في ظل رغبة كل منهما في إثبات الذات مبكرًا بالبطولة، حيث يبحث بتروجت عن فوز جديد يعزز فرصه في المنافسة، بينما ينشد الدراويش استعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للاعبين والجماهير.

