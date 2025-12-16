سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها

بات النادي الإسماعيلي مهددا بصدور قرار بإيقاف القيد للمرة السابعة من الاتحاد الدولي فيفا، بسبب التونسي فراس شواط لاعب الدراويش السابق الذي لم يحصل على مستحقاته المالية لدي القلعة الصفراء حتي الآن رغم تخفيف الحكم الذي صدر لصالحه.

كانت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، قررت في 27 مارس 2024 قبول استئناف النادي الإسماعيلي جزئيًا، حيث تم إلزام النادي بسداد مبلغ 361 ألف دولار أمريكي، بدلاً من المبلغ الذي حددته غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في 18 يناير 2024، والذي كان يُلزم النادي بسداد 903 آلاف دولار أمريكي لصالح اللاعب التونسي فراس شواط.

وجاء هذا التخفيض الكبير في المبلغ المستحق، والذي يصل إلى 542 ألف دولار أمريكي، نتيجة الاستئناف الذي تقدم به الفريق القانوني للنادي بقيادة المحامي الدولي السويسري ألكسندر زين روفينين، أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، بتاريخ 7 فبراير 2024 ، مما ساهم في تقليل الأعباء المالية على النادي الإسماعيلي.

ونجح الفريق القانوني بقيادة المحامي السويسري، في وقت سابق من إلغاء الحكم الصادر لصالح اللاعب دييجو فيرنانديز بمبلغ مليون و400 ألف دولار، كما نجح في الحصول على حكم من كاس بتخفيض المبلغ المحكوم به لصالح اللاعب محمد بن خماسة من مليون و900 ألف دولار ليصبح 388 ألف دولار فقط.

6 قضايا تحرم الإسماعيلى من القيد

ويواجه النادي الإسماعيلي 6 قضايا إيقاف قيد على سيستم فيفا، تتضمن قضية إيقاف قيد تأديبي بدون غرامة مالية، وتنتهي مع نهاية شهر ديسمبر الجاري.

بجانب هذه القضية هناك 5 قضايا خاصة باللاعبين لا تنتهى إلا بسداد المستحقات وهى كارميلو – كونيه – بن خماسة – جان موريل – مساعد جاريدو.

وتترقب جماهير الإسماعيلي خطوات الإدارة لحسم هذه الملفات سريعًا، خاصة مع حاجة الفريق لدعم صفوفه في فترة الانتقالات المقبلة، في ظل الضغط الكبير الذي يواجهه الفريق على مستوى مشوار الدوري.