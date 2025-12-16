قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية.. الخريطة الزمنية المتبقية في انتخابات النواب 2025
خطوات الاشتراك في التأمين الصحي.. الرابط والأوراق المطلوبة
رياضة

سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها

الإسماعيلي
الإسماعيلي
عبدالله هشام

بات النادي الإسماعيلي مهددا بصدور قرار بإيقاف القيد للمرة السابعة من الاتحاد الدولي فيفا، بسبب التونسي فراس شواط لاعب الدراويش السابق الذي لم يحصل على مستحقاته المالية لدي القلعة الصفراء حتي الآن رغم تخفيف الحكم الذي صدر لصالحه.

كانت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، قررت في 27 مارس 2024 قبول استئناف النادي الإسماعيلي جزئيًا، حيث تم إلزام النادي بسداد مبلغ 361 ألف دولار أمريكي، بدلاً من المبلغ الذي حددته غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في 18 يناير 2024، والذي كان يُلزم النادي بسداد 903 آلاف دولار أمريكي لصالح اللاعب التونسي فراس شواط.

وجاء هذا التخفيض الكبير في المبلغ المستحق، والذي يصل إلى 542 ألف دولار أمريكي، نتيجة الاستئناف الذي تقدم به الفريق القانوني للنادي بقيادة المحامي الدولي السويسري ألكسندر زين روفينين، أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، بتاريخ 7 فبراير 2024 ، مما ساهم في تقليل الأعباء المالية على النادي الإسماعيلي.

ونجح الفريق القانوني بقيادة المحامي السويسري، في وقت سابق من إلغاء الحكم الصادر لصالح اللاعب دييجو فيرنانديز بمبلغ مليون و400 ألف دولار، كما نجح في الحصول على حكم من كاس بتخفيض المبلغ المحكوم به لصالح اللاعب محمد بن خماسة من مليون و900 ألف دولار ليصبح 388 ألف دولار فقط.

6 قضايا تحرم الإسماعيلى من القيد

ويواجه النادي الإسماعيلي 6 قضايا إيقاف قيد على سيستم فيفا، تتضمن قضية إيقاف قيد تأديبي بدون غرامة مالية، وتنتهي مع نهاية شهر ديسمبر الجاري.

بجانب هذه القضية هناك 5 قضايا خاصة باللاعبين لا تنتهى إلا بسداد المستحقات وهى كارميلو – كونيه – بن خماسة – جان موريل – مساعد جاريدو.

وتترقب جماهير الإسماعيلي خطوات الإدارة لحسم هذه الملفات سريعًا، خاصة مع حاجة الفريق لدعم صفوفه في فترة الانتقالات المقبلة، في ظل الضغط الكبير الذي يواجهه الفريق على مستوى مشوار الدوري.

الإسماعيلي نادي الإسماعيلي فريق الإسماعيلي إيقاف القيد للاسماعيلي الفيفا

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

