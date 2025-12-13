دونجا مهاجما إدارات الإسماعيلي: سبب الأزمات ولا يملكون حتى حق العودة لمنازلهم

أكد محمود عبد العاطي «دونجا» لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، أنه لا توجد أي أزمات أو خلافات بين لاعبي بيراميدز والأهلي، مشددًا على أن العلاقات بينهم ودية داخل وخارج الملعب، وأن ما يُثار من توتر يقتصر فقط على الجانب الجماهيري، وهو أمر طبيعي، إذ من حق كل جماهير أن ترى فريقها الأفضل دائمًا على حساب المنافسين.

وأضاف أن جميع الفرق تُعد منافسة لبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، ويأتي الأهلي في مقدمتها، متمنيًا مواجهة الفريق الأحمر في نهائي البطولة القارية.

وخلال تصريحاته لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أوضح دونجا، أن دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم يُعد من أصعب النسخ، وتزداد قوته وتحدياته عامًا بعد عام، مؤكدًا أن هدف بيراميدز هو التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، لكن بخطة تعتمد على السير خطوة بخطوة حتى الوصول إلى النهائي، محذرًا من التفكير المبكر في المباراة النهائية، وهو الخطأ الذي كلف الفريق الكثير في المواسم الماضية.

وأشار لاعب بيراميدز ، إلى أن الفريق حقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه، وأن مواجهة الإياب ستقام على ملعبه، معربًا عن أمله في تحقيق انتصار جديد يسهل مهمة الفريق في مشواره بالبطولة.

وتطرق دونجا، للحديث عن نادي الإسماعيلي ناديه السابق، مؤكدًا أن عودته لسابق عهده ضرورة لوجود دوري قوي وحقيقي تنتظره الجماهير، مشددًا على أن الدراويش يمثلون عنصرًا أساسيًا في صناعة لاعبين مميزين للمنتخب الوطني، وأن كرة القدم المصرية لن تستعيد بريقها دون الإسماعيلي، واصفًا الفريق بأنه «أسد بلا أنياب» في الوقت الحالي رغم تاريخه العريق وجماهيريته الكبيرة.

وانتقد لاعب الزمالك السابق الإدارات المتعاقبة على نادي الإسماعيلي، وقال: “كل من يتولى إدارة النادي الإسماعيلي لا يمتلك حق تاكسي كي يعود لمنزله، الجميع يأتي للاستفادة من النادي وليس العكس، لذلك الأزمات مستمرة ولن تنتهي إلا بتدخل من الدولة لحماية اللعبة”.

واختتم محمود عبد العاطي دونجا ، تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تدخل الدولة لدعم ومساندة نادي الإسماعيلي من أجل استعادة مكانته الطبيعية، إلى جانب دعم الأندية الجماهيرية بشكل عام، بما يساهم في عودة الدوري المصري لقوته ومستواه المعهود.